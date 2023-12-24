Van'da eğitime ara verildi!

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Van'da eğitime ara verildi!
Son Güncelleme:

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

4 İlçede Eğitime Kar Engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

# Van
Çok Okunanlar
Bursa'da Deprem Oldu
Bursa'da Deprem Oldu
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
İslam Memiş Duyurdu! '50 Lirayı Geçecek!'
İslam Memiş Duyurdu! '50 Lirayı Geçecek!'
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
DEM Partili İlçe Eşbaşkanı Tutuklandı!
DEM Partili İlçe Eşbaşkanı Tutuklandı!
Öne Çıkanlar İsrail'in sinsi Ben Gurion planı! - Tevfik Kadan İsrail'in sinsi Ben Gurion planı! - Tevfik Kadan Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski... Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...