Van'da eğitime ara verildi!

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

4 İlçede Eğitime Kar Engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.