Van'da esnaf girdilerden yakınıyor: Sizler için pazarın nabzını tuttuk

Mazotun pahalılığı pazarcının gündeminde, maliyetler artıyor pazarda fiyatlara yansıyor.



Pazar başkanı Mehmet Arı, fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi:

- Mersin Adana'da fiyat 5 tl iken burada neden 22 TL oluyor el değiştire değiştire gelmesiyle mazot ve kira bedeli nedeniyle fiyat artıyor sebzeci arkadaşta ürünü 25 TL'ye veriyor.

Arı, kentteki üretim azlığına dikkat çekti, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirtti:

- Van'da üretim yazın var ama Van'a yetecek kadar üretim yok yaz kış üretim olursa yakıt parası kira parası nakliye parasını düşünce daha uygun fiyata halka verebiliyorsunuz.