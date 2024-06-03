Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Van ili coğrafi sınırları içinde 3-7 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır.
Hepsiburada’da “En İyi Taksitli Fiyat Garantisi” ile Büyük Yaz İndirimleri BaşladıHepsiburada’da “En İyi Taksitli Fiyat Garantisi” ile Büyük Yaz İndirimleri BaşladıEkonomi
# gösteri # yürüyüş
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş...
Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş...
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi olacak!
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi olacak!
Türkiye'nin en çok izlenen dizileri: Bu listeye çok şaşıracaksınız!
Türkiye'nin en çok izlenen dizileri: Bu listeye çok şaşıracaksınız!
Kalbi koruyan formül açıklandı!
Kalbi koruyan formül açıklandı!
Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri...
Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri...
Öne Çıkanlar İstanbul'da hangi ilçeler risk altında | Prof. Dr. Okan Tüysüz'den dikkat çeken açıklama İstanbul'da hangi ilçeler risk altında | Prof. Dr. Okan Tüysüz'den dikkat çeken açıklama Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş... Ünlü oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Tedavisi yokmuş...