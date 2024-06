Vatan Partisi önderlerinden Mehmet Cengiz mücadele arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Partisi önderlerinden Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Cengiz mücadele arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Nusret Senem, "Zaman zaman o benim zaman zaman ben onun avukatlığını yaptım. Emekçilerin hakkını savunma alanında ön cephede oldu. Daha öğrenciydi o zaman 20li yaşlarda. Çimento eylemleri oldu lokavtta, orada kök söktürdü hükümete." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇAPINDA OTORİTE OLMUŞTUR"

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık: "Her düzeyde her alanda Görev yapmış ve bütün hayatı boyunca büyük bir başarıyla üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmiş bir arkadaşımız sadece devrimci siyaset alanında değil. meslek alanında hukuk alanında da Türkiye çapında bir otorite olmuştur" diyerek Cengiz'i anlattı.

"ONU HEP GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ"



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan: "1949 yılında Konya’da doğan Mehmet Cengiz, Ankara’da Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.

Konyalılar gibi derin Anadolu kültürüyle Asya kültürünü birleştiren bir bilgeliğe sahipti ve bu onu Aynen hemşehrisi Mevlana gibi insanlık dostu, Nasrettin Hoca gibi akıllı esprilerin yaratıcısı yaptı. Onu hep güler yüzle hatırlayacağız." sözleriyle Cengiz'i son yolculuğuna uğurladı.



Cenazesine Vatan Partisi Genel Merkez yöneticileri, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülend Yahnici, eski CHP milletvekili Hakkı Süha Okay, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu da katıldı.



Emperyalist yalanları yerle bir eden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Perinçek-İsviçre davasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatlığını yaptı Cengiz.



Mehmet Cengiz, örgütlü mücadeledeki ısrarı ve yüzlerde her an bıraktığı tebessümlerle hatırlanacak.