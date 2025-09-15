Vatandaşa Heimlich manevrası için eğitim verilecek

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odakları Birliği, Denizli Lokantacılar Odası ve Kızılay Denizli İl Başkanlığı tarafından 16 Eylül’de Çınar Esnaf Sarayı yanında ilk yardım ve Heimlich manevrası eğitimi ile kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Denizli’de esnaf ve vatandaşlara yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odakları Birliği (DESOB), Denizli Lokantacılar Odası ve Kızılay Denizli İl Başkanlığı iş birliğiyle ilk yardım ve Heimlich manevrası eğitimi ile kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, 16 Eylül Salı günü Çınar Esnaf Sarayı’nın yanındaki alanda gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek program, hem esnaflara hem de vatandaşlara açık olacak.

DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, özellikle restoranlarda soluk borusuna madde kaçması sonucu yaşanan boğulma tehlikesine karşı Heimlich manevrasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Üçgül, şu ifadeleri kullandı:

“Denizli Kızılay İl Başkanlığımız ile DESOB ve Lokantacılar Odası olarak hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza eğitim verilmesi için ilk yardım ve Heimlich manevrası eğitimi düzenliyoruz. Çınar Esnaf Sarayı binamızın yanındaki alanda bu eğitimleri gün boyunca hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza anlatacağız. Televizyonlardan izliyoruz, ani müdahalelerle Heimlich manevrası yapılarak hayat kurtarılıyor. Bu eğitimin daha fazla insanımız tarafından öğrenilmesi için 16 Eylül’de düzenlenecek etkinliğimize herkes davetlidir.”

Üçgül, ayrıca saat 10.00–17.00 arasında eğitimlerle birlikte kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için Kızılay’ın bağış aracının da alanda olacağını belirtti.

Denizli halkı ve esnafı için düzenlenen bu etkinlik, hem sağlık konusunda farkındalık yaratmayı hem de kan bağışı ile dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

