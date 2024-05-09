Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitti! Öylece bırakıp kaçtı!

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu.

Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitti! Öylece bırakıp kaçtı!
Editör: Metehan Gül

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti. 

Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti. Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti. Özkan G. ve Ahmet G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Özkan G. ve Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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