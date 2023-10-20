Yağmur Doldurmadı, Sıcaklık Eritti! Baraj Doluluk Oranları Yükselmiyor! 20 Ekim 2023 Güncel Baraj Doluluk Oranları...

Baraj doluluk oranları tüm İstanbullular tarafında yakından takip edilmektedir. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da çok insanı etkileyen baraj doluluk oranları birden fazla faktörle azalıp artmaktadır. Bir süredir azalmaya devam eden baraj doluluk oranları yine aynı şekilde azalmaya devam ediyor. Peki İSKİ'ye göre 20 Ekim 2023 günü İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç oldu?

20 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %21.12 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

20 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 23.19

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,18

DARLIK BARAJI: % 32,54

ELMALI BARAJI: % 16,56

ISTRANCALAR BARAJI: % 20,07

KAZANDERE BARAJI: % 5,77

ÖMERLİ BARAJI: % 45

PABUÇDERE BARAJI: % 3,32

SAZLIDERE BARAJI: % 6,36

TERKOS BARAJI: % 10,47