Yağmura Rağmen Azalıyor! İSKİ Açıkladı: İşte 19 Ekim 2023 Güncel Baraj Doluluk Oranları

Baraj doluluk oranları her gün değişmektedir. İSKİ tarafından belirlenen ve duyurulan doluluk oranları İstanbulluların yaşamlarını en derinden etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle baraj doluluk oranları sürekli merak edilmektedir. Peki 19 Ekim günü barajlardaki genel su doluluk oranı kaç oldu?

19 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı % 21,22 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

19 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?