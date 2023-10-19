Yağmura Rağmen Azalıyor! İSKİ Açıkladı: İşte 19 Ekim 2023 Güncel Baraj Doluluk Oranları
Baraj doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merakla incelenen ve takip edilen bir konudur. Bu konu sürekli olarak İstanbulluların gündemine gelmektedir. Peki 19 Ekim günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
Baraj doluluk oranları her gün değişmektedir. İSKİ tarafından belirlenen ve duyurulan doluluk oranları İstanbulluların yaşamlarını en derinden etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle baraj doluluk oranları sürekli merak edilmektedir. Peki 19 Ekim günü barajlardaki genel su doluluk oranı kaç oldu?
19 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı % 21,22 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
19 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?
- ALİBEY BARAJI: % 23,31
- BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,18
- DARLIK BARAJI: % 32,61
- ELMALI BARAJI: % 16,65
- ISTRANCALAR BARAJI: % 19,44
- KAZANDERE BARAJI: % 5,7
- ÖMERLİ BARAJI: % 45,13
- PABUÇDERE BARAJI: % 3,42
- SAZLIDERE BARAJI: % 6,61
- TERKOS BARAJI: % 10,59