Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı son araştırmalar sonucunda yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu. Peki yalnızlar en çok hangi şehri tercih ediyor? TÜİK'e göre hangi şehirler yalnızlar için öne çıkıyor? İşte yalnızların merak ettiği listesinin ayrıntıları...

YALNIZLARIN TERCİH ETTİĞİ ŞEHİRLER

İstanbul

Ankara

İzmir

Antalya

Bursa

Balıkesir

Mersin

Konya

Kocaeli