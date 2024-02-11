Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
Yalnızların tercih ettiği şehirler son istatistiklere göre belirlendi. TÜİK'in yaptığı araştırma sonucunda yalnızların en çok tercih ettiği şehir bakın hangisi oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı son araştırmalar sonucunda yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu. Peki yalnızlar en çok hangi şehri tercih ediyor? TÜİK'e göre hangi şehirler yalnızlar için öne çıkıyor? İşte yalnızların merak ettiği listesinin ayrıntıları...
YALNIZLARIN TERCİH ETTİĞİ ŞEHİRLER
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Bursa
Balıkesir
Mersin
Konya
Kocaeli
# yalnız