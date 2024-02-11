Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada

Yalnızların tercih ettiği şehirler son istatistiklere göre belirlendi. TÜİK'in yaptığı araştırma sonucunda yalnızların en çok tercih ettiği şehir bakın hangisi oldu...

Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı son araştırmalar sonucunda yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu. Peki yalnızlar en çok hangi şehri tercih ediyor? TÜİK'e göre hangi şehirler yalnızlar için öne çıkıyor? İşte yalnızların merak ettiği listesinin ayrıntıları...

YALNIZLARIN TERCİH ETTİĞİ ŞEHİRLER

Yalnızların tercih ettiği şehirler

İstanbul

Ankara

İzmir

Antalya

Bursa

Yalnızların tercih ettiği şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada - Resim : 2

Balıkesir

Mersin

Konya

Kocaeli

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# yalnız
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