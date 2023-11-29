Yalova'da Fırtınada Çatılar Uçtu!

Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ve Altınova'da binaların çatıları uçtu. Esenköy'de inşaattan kopan beton blok yola düştü.

Yalova'da Fırtınada Çatılar Uçtu!
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Yalova genelinde gece saatlerinden itibaren yağmur yağışla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu.

Yalova'da Fırtınada Çatılar Uçtu! - Resim : 1

Esenköy beldesinde inşaat halindeki bir evden koparak Yalova-Armutlu kara yoluna düşen beton blok da ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Beldede ayrıca elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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