Yalova'da Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu

Yalova'nın Termal ilçesinde kazısında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen "küp mezar" bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Yalova'da Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu

Akköy köyü Çukurçayır mevkiinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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