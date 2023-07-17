Yangınlarla ilgili 7 şüpheli gözaltında! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları açıkladı

10-17 Temmuz tarihleri arasında 8 ilde orman yangınları meydana geldi.

Muğla, Mersin, Çanakkale, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını belirtti.

Yangınlarla ilgili toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

- Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.