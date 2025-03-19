"Yapay zekayla aklımı okudular" dedi 2 kişiyi öldürdü

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Bugün yargılanmasına başlanan sanık, mahkemede ilginç savunmalar yaptı. Yapay zekayla aklının okunduğunu öne sürdü.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren Uzuner Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Uzuner, mahkemede yaptığı savunmada, aklının yapay zeka tarafından okunduğunu, içinden geçen sözlerin şarkıcılara satıldığını iddia etti. Fatma Özdemir'e karşı hisler beslediğini belirten sanık, "Beni sürekli aşağılayıp dalga geçtiler, nedenini sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. Psikolojik baskıya dayanamayarak olayı gerçekleştirdim" dedi.

Mahkemede söz alan maktul Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir, sanığın daha önce de tehditlerde bulunduğunu belirterek en ağır cezayı almasını istedi. Silahlı saldırıda yaralanan S.D., N.Ç.K. ve polis memuru Ö.K. de sanığın canavarca bir hisle hareket ettiğini söyleyerek ağır ceza talep etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Fırat Eren Canpolat, "Ne yazık ki Tekirdağ'da işlenen bir cinayetin davasına katılım sağladık. Sanık, iki kişiyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı. Mahkemede de işlediği suçları ikrar edecek beyanlarda bulundu. Kadına karşı canavarca hislerle kasten öldürme suçu işlediği açıktır. Sanığın en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz" dedi.

Avukat Kamil Can Yavaş ise, "Sanık eline silah alarak adeta tararcasına ateş açtı, iki kişiyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı. Olayı önceden tasarladığı, hiçbir pişmanlık duymadığı mahkemede de açıkça görüldü. Bu nedenle, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir'in babasının müşteki olarak dosyaya eklenmesine, yaralanan kişilerin Adli Tıp Kurumu raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 17 Haziran 2025'e erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.