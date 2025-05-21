Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Afyonkarahisar'da yaşayan 69 yaşındaki Orhan İleri, evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Afyonkarahisar'da yaşayan 69 yaşındaki Orhan İleri, evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Orhan İleri (69), bahçesinin kenarındaki sulama hidratının bulunduğu kuyuda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında Kızık köyünde meydana geldi. Orhan İleri'nin bahçesinin yanındaki sulama hidratının yer aldığı kuyuya düştüğünü fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Orhan İleri'nin düştüğü kuyuda hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılığın incelemesi sonrası Orhan İleri'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Afyonkarahisar
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