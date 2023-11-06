Yavru Deniz Kaplumbağaları Maviliklerde

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan karetta karettalar, denizle buluştu. Kuluçka dönemlerini tamamlayan 35 bin yavru karetta karetta şimdi Ege'nin mavi sularında...

Yavru Deniz Kaplumbağaları Maviliklerde
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Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda şimdilerde tatlı bir telaş yaşanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru karetta karettalar yumurtalarından çıktı. Avrupa'nın en iyi karetta karetta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu Sahili'nde mayıs ve haziran ayında başlayan döngü sonrası yavru karetta karettalar denizle buluştu.

Kumsalda 745 yuva olduğunu belirten Dekamer Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, dünya ülkelerine örnek çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

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# muğla # iztuzu kumsalı # karetta karetta
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