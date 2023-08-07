Yayladağı'nda kanala düşen kişi boğuldu!

Hatay’da sulama kanalından karşıya geçmeye çalışan 4 kişiden biri kanala düşüp boğularak hayatını kaybetti.

SULAMA KANALLARINA DİKKAT!

Edinilen bilgiye göre olay, Yayladağı ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi sulama kanalından karşıya geçmek istedi ancak aralarından biri kanala düşerek, bir süre sonra suda kayboldu. Geride kalanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kanalda kaybolan şahıs için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kanala düşen kişinin cansız bedeni bulundu. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.