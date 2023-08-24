Yedi yıldır Mehmetçik göz açtırmıyor: MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7. yılı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. 🇹🇷… pic.twitter.com/KmkAydh3Ed — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2023

FIRAT KALKANI HAREKATI NE ZAMAN BAŞLADI? NEDEN BAŞLADI?

Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı gerçekleştirdiği bir dizi operasyondan birisidir. Ancak yaklaşık 50 yıldır terör örgütleri ile mücadelesi süren Türkiye tarihinde bu denli önemli olmasının sebebi ise harekatın zamanlaması... Harekat uzun süre Çözüm Süreçleri ile ara verilmiş olan terörle mücadelede yeniden can siperane bir savaşın başlangıcı oldu. 24 Ağustos 2016'da başlayan harekat kapsamında 4000'den fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Aynı zamanda Türkiye'de siyasi zeminde de terörle mücadele daha fazla ve etkili bir şekilde gündeme gelmeye başladı.