Yemek yapmadığı iddiasıyla eşi tarafından darp edilen kadın ameliyata alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K., eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ummuhan K., önce Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu kritik olan kadın, buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede genç kadının vücudunda darp izlerine rastlanırken, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ummuhan K., ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Eşi Yunus K., olayın ardından gözaltına alındı. Şiddet nedeniyle genç kadının hayati tehlike yaşadığı tespit edilince Yunus K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.