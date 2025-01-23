Yemek yapmadığı iddiasıyla eşi tarafından darp edilen kadın ameliyata alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki Ummuhan K., iddiaya göre yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi Yunus K. tarafından şiddete maruz kaldı. Beyin kanaması geçiren genç kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi tutuklanarak hapse gönderildi

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yemek yapmadığı iddiasıyla eşi tarafından darp edilen kadın ameliyata alındı
Yayınlanma:

Olay, dün akşam saatlerinde Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K., eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ummuhan K., önce Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu kritik olan kadın, buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede genç kadının vücudunda darp izlerine rastlanırken, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ummuhan K., ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Eşi Yunus K., olayın ardından gözaltına alındı. Şiddet nedeniyle genç kadının hayati tehlike yaşadığı tespit edilince Yunus K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Faciada vefat eden Esra Nazik en son babasını aramış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın."Faciada vefat eden Esra Nazik en son babasını aramış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın."Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kadına şiddet muğla
Günün Manşetleri
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
69 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor
Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar
Sigorta şirketleri neden reddetti?
Çok Okunanlar
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı
A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı