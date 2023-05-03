Yeni Zigana Tüneli açıldı
Trabzon-Gümüşhane arasına inşa edilen Yeni Zigana Tüneli hizmete açıldı. Çift tüplü tünel, 14,5 kilometrelik uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor.
Zigana Tüneli, hizmete açıldı. Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon ve Gümüşhane arasındaki mesafe 10 kilometre kısalacak. Seyahat süresi de 30 dakika azalacak. Tünel ile birlikte güzergahın rakımı bin 825 metreden bin 15 metreye düştü.
Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde açıklama yapan Erdoğan, "Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz" dedi.
Kaynak: TRT HaberTogg'a Çankırı'da büyük ilgi Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Başkentte FETÖ operasyonu Şarkıcı Gülşen'e hapis cezası