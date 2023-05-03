Yeni Zigana Tüneli açıldı

Zigana Tüneli, hizmete açıldı. Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon ve Gümüşhane arasındaki mesafe 10 kilometre kısalacak. Seyahat süresi de 30 dakika azalacak. Tünel ile birlikte güzergahın rakımı bin 825 metreden bin 15 metreye düştü.

Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde açıklama yapan Erdoğan, "Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz" dedi.