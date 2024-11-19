Yenidoğan çetesi davasında şok eden itiraflar: "Bazı bebeklerin yaşama şansı vardı"

Yenidoğan çetesi davasının ikinci oturumu devam ediyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın kot ceketle salona giriş yaptığı görüldü ve en son sorgulanacağı öğrenildi.

HEMŞİRE HASAN BASRİ GÖK SAVUNMA VERDİ

Duruşmada ilk olarak tutuklu yargılanan hemşire Hasan Basri Gök'ün savunması alındı. Gök, daha önceki savcılık sorgusunda yaptığı itirafları yineleyerek, bebekler üzerinden nasıl para kazandıklarını anlattı. Mahkeme başkanının "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne üye olma suçundan dava açıldı, savunmanı yapacak mısın?" sorusuna Gök, savcılık ve emniyette anlattıklarını tekrar etmek istemediğini belirtti.

'AMAÇ SGK'DAN DAHA FAZLA PARA ALMAKTI'

Gök, bebek sevklerinin 112 bilgilendirilmeden yapıldığını, doktorlar üzerinden işlem gerçekleştirildiğini ve bu yolla para kazanıldığını ifade etti. Gözleriyle görmediği bazı detaylar olduğunu belirten Gök, il dışı sevklerden elde edilen kazançların nasıl paylaşıldığını anlattı.

MEHTAP İLE 'ÇOCUĞU ÖLDÜR' MESAJLAŞMASI SORULDU

Mahkeme başkanı, Hasan Basri Gök ve Mehtap Sayar arasında geçen ve "Mehtap, 50 satürasyonlu çocuk mu olur, öldür" ifadesini içeren mesajlaşmayı gündeme getirdi. Gök, bu sözün çirkin olduğunu kabul ederek, bebeğin yaşama şansının çok düşük olduğunu ve kalbinin durmasına neden olan müdahalelerin yapıldığını ifade etti.

'BEBEK SEVK OLDUĞU İÇİN ÖLDÜ'

Gök, bir bebeğin sevk edilmemesi gerektiğini, sevk sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Sağlıklı bebeklerin uzun süre yoğun bakımda kaldıklarını ve entübe edildiklerini, bu nedenle kendi hastanelerine sevk edildiklerini dile getirdi. Müdahale için gece ve gündüz doktor olması gerektiği halde, bu görevlerin hemşirelerce yerine getirildiğini ekledi.

'BAZI BEBEKLERİN YAŞAMA ŞANSI VARDI'

Gök, bazı bebeklerin yaşama şansı olduğunu itiraf ederek, "Fırat Sarı'nın talimatlarını uyguluyordum, kendi başıma karar almadım" dedi ve aldığı ücretin 20-25 bin TL olduğunu belirtti.

İLAÇ SATIŞI VE PARA KAZANMA YÖNTEMLERİ

Gök, ilaçların satışından nasıl para kazandıklarını anlatarak, "Fırat Sarı, sorumlulara ödeme yapıyordu. Doktora yardım etmek, epikriz raporu yazmak gibi işlerin ücretleri vardı" ifadelerini kullandı ve SGK'nın basamak sistemi üzerinden haksız kazanç sağlandığını söyledi.