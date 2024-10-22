Yenidoğan Çetesi'ni tehdit ettiği savcı konuştu

“Yenidoğan Çetesinin” tehdit ettiği savcı sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Savcı Engin, "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik" dedi.

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Yenidoğan Çetesi'ni tehdit ettiği savcı konuştu
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Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor.

112 Acil çağrı merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak acil durumda olan bebekleri belirli özel hastanelere taşıyan çete, bebeklerin ölümlerine neden oluyordu.

İddianamede 47 şüphelinin bulunduğu, 22’sinin bulunduğu soruşturmada Cumhuriyet Sacısı Yavuz Engin’de gündem oldu.

Makamında ölüm tehditlerine maruz kalan ve bu tehditlere aldırış etmeden soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.


Savcı Engin, sessizliğini bozup sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Engin, "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu nedeniyle henüz cevap veremediğim tüm mesajlara cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda kararlılıkla devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

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