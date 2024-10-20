'Yenidoğan' çetesinin şok eden yeni konuşmaları ortaya çıktı

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden “Yenidoğan Çetesi” hakkında açılan davanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çete, ölen bebeklerin ailelerinden bebeklerin cenazesi için para istemiş! İşte o kan donduran konuşma:

-Gıyasettin Mert Özdemir (Ambulans şoförü): Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

-İlker Gönen (Doktor): Bunlar abartıdır, artık bu ...

-Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

‘HASAN ÖLÜ SATIYORLAR!'

-Hakan Doğukan Taşcı (Hemşire): Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

-Hasan Basri Gök (Hemşire): Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.