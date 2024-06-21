Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin pilot uygulamaların ardından gelecek yıl yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda temin edilecek otomatik depozito iade makineleri aracılığıyla toplanacak tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Türk teknoloji şirketleri de bu süreçte ihtiyaç duyulacak makine ve teknolojileri yerlileştirerek ülkeye kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Nero Grup ve GDS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, yaptığı açıklamada, GDS Teknolojinin, 2020 yılında Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Projesi'nde kullanılmak üzere geri dönüşüm otomat makineleri üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla 24 kişinin çalıştığı, yazılım ve donanım geliştirme altyapısına sahip bir firmaya dönüştüklerini ifade eden Ökçün, sensör ve üretim teknolojilerine yönelik faaliyetlere yoğunlaştıklarını belirtti. Ökçün, pilot bölgelerdeki uygulama sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: