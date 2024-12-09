Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu. Ceset ırmaktan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda hareketsiz bir erkek bedeni gördü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı