Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Yılmaz Gruda, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Tümay Özkur sosyal medya hesabından duyurdu.

Özkur, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

- Şimdi kim bana akrabam diyecek... Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke... Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam

Yılmaz Gruda Ulusal Kanal ekranlarında 7 yıl Nasreddin Hoca, Bir Dakika Medya Konuğu programları yaptı. Uzun süre Ulusal Kanal'a emek veren Gruda ayrıca, Aydınlık gazetesinde yazılarını kaleme alıyordu.