Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Gelibolu Kuzey Kavşağı A Kolu 1-2. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Saray-Lüleburgaz kavşakları 112-117. kilometreleri Güney Taşıma Yolu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatıldığından trafik Kuzey Taşıma Yolu'ndan (Edirne istikameti) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli Devlet Yolu'nun 10-13. kilometrelerinde Muğla yönünde duvar yapımı sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım, Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü devam ediyor.

# kara yolları
Çok Okunanlar
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Şanlıurfa'da korkunç kaza!
Şanlıurfa'da korkunç kaza!
Burdur’da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar yakalandı!
Burdur’da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar yakalandı!
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli: "Emperyalistlerin ağzıyla konuşuyor!" | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli: "Emperyalistlerin ağzıyla konuşuyor!" | ULUSAL HABER İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia! İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia!