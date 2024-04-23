Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Gelibolu Kuzey Kavşağı A Kolu 1-2. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Saray-Lüleburgaz kavşakları 112-117. kilometreleri Güney Taşıma Yolu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatıldığından trafik Kuzey Taşıma Yolu'ndan (Edirne istikameti) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli Devlet Yolu'nun 10-13. kilometrelerinde Muğla yönünde duvar yapımı sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım, Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü devam ediyor.