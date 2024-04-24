Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum…

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum…
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze OSB-Liman kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 9-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde önce sağ, sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönündeki tüpler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Samsun-Ankara yolunun Güzel Sanatlar Fakültesi bağlantı kavşağı 09.00-17.00 saatlerinde otokorkuluk çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Ankara yoluna katılım, kavşaktan dönüşle sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 3 Mayıs'a kadar yolun 22-42. kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşıma alternatif güzergah olan 37-01 ve 37-02 kontrol kesim numaralı Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan izin verilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25, Manisa-Turgutlu yolunun 10-15, Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

# karayolu
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