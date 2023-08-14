Yola çıkan köpeğe motosikletiyle çarptı! Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Adana'da bir köpeğin yola atlaması sonucu motosikletiyle ona çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesine kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Burak Can Taşan’ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.