Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Bu bölgelerde yol çalışmaları sürüyor

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 2-9. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar, ulaşımı Denizli yönünden iki yönlü olarak sağlıyor.

Kurtköy-Şile yolunun 12-15. kilometreleri ile Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarında bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik levhalarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 28-29. kilometrelerinde sürdürülen patlatmalı yol çalışmaları nedeniyle güzergah zaman zaman ulaşıma kapatılıyor. Benzer şekilde, Alanya-Gazipaşa yolunun 7-14. kilometrelerinde yapılan patlatmalı kazılar da 12.00-13.00 saatleri arasında trafiği durduracak.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, bu güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Köprübaşı-Demirci yolu: 28-43. kilometreler arasında sanat yapıları ve üstyapı işleri sürüyor.

Yozgat-Alaca yolu: 16-19. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu: 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, yine bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolu: 10-37. kilometrelerde yapım çalışmaları sürüyor.

Havza-Vezirköprü yolu: 31-33. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım eski servis yolundan devam ediyor.