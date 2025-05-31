Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Bu bölgelerde yol çalışmaları sürüyor
Türkiye genelinde kara yollarının belirli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri özellikle trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda bir kez daha uyardı.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 2-9. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar, ulaşımı Denizli yönünden iki yönlü olarak sağlıyor.
Kurtköy-Şile yolunun 12-15. kilometreleri ile Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarında bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik levhalarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.
Çanakkale-Çan yolunun 28-29. kilometrelerinde sürdürülen patlatmalı yol çalışmaları nedeniyle güzergah zaman zaman ulaşıma kapatılıyor. Benzer şekilde, Alanya-Gazipaşa yolunun 7-14. kilometrelerinde yapılan patlatmalı kazılar da 12.00-13.00 saatleri arasında trafiği durduracak.
Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, bu güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Köprübaşı-Demirci yolu: 28-43. kilometreler arasında sanat yapıları ve üstyapı işleri sürüyor.
Yozgat-Alaca yolu: 16-19. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolu: 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, yine bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolu: 10-37. kilometrelerde yapım çalışmaları sürüyor.
Havza-Vezirköprü yolu: 31-33. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım eski servis yolundan devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı