Yolcu Treni Traktöre Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte yolcu treninin traktöre çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Yolcu Treni Traktöre Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme:

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte yolcu treninin traktöre çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Dinar ilçesi Kızılı köyündeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli şahıs kullandığı traktör ile kontrollü hemzemin geçitten geçmek isterken iddiaya göre bariyerler bozuk olduğu için yolu kapatmadı. Bu sırada A.A.’nın kullandığı traktöre Afyonkarahisar’dan Denizli’ye giden yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken, tren ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride durabildi. Kazada A.A., olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazanın ardından jandarma tarafından detaylı bir inceleme yaparken, makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından tren Denizli’ye doğru yoluna devam etti.

# Afyon
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...