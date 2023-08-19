Yolda duran kamyonete çarptı! 2 kişi vefat etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyü yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi. Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda hakkında korkunç detaylar gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 35 AUC 397 plakalı kamyonet, sürücü değiştirmek için yol kenarında durdu. Bu esnada karşı yönden gelen M.S. (45), yönetimindeki 05 AAZ 467 plakalı otomobil kamyoneti geç fark edince araçlar kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından can pazarı kurulurken, bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü M.S. ve yanında bulunan G.Ş.’nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan M.Ö., O.Ö., Ö.B., C.Ş. ve E.Ş.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



