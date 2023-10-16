Yük Gemisi Maltepe'de Karaya Oturdu

Kuru yük gemisi İstanbul Maltepe açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yük Gemisi Maltepe'de Karaya Oturdu

Komoros bayraklı "Hesen M" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği, geminin boş olduğunu ve ilk belirlemelere göre herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığını duyurdu.

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