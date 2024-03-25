Yüksekova-Van kara yolunda heyelan

Yüksekova-Van kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yüksekova-Van kara yolunda heyelan

Hakkari’nin Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari’ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Toprak ve kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri gönderildi.

Yola düşen taş parçalarını temizlemek ve araçların daha güvenli geçmelerini sağlamak için harekete geçen Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

Bölgede heyelan riski devam ederken, ekipler sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. 

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# Hakkari # hakkari yüksekova
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