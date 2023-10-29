Yurdun Her Köşesinde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı



Kutlamalar günler öncesinden başladı. Sokaklar doldu taştı. Küçük büyük herkes cumhuriyete atılan adımın 100. yılı için alanlardaydı.



Yurttaşlar resmi törenlere yoğun ilgi gösterdi. Askeri geçit törenleri alkışlar arasında yapıldı.



Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nutuk'u okuduğu anların görüntüsü, yapay zeka ile yeniden canlandırıldı. O anlar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezinin dış cephesine yansıtıldı.



Manisa Kırkağaç ilçesinde tarım işçileri, topladıkları zeytinlerden 100. yıl görseli yaptı.



Yerde, gökte, denizde kutlamalar vardı. İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.



Erzincan'da, yamaç paraşütü pilotları, Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.



Bu görüntüler de Sakarya'dan. 1923 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılını harmandalı oynayarak kutladı.



Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde geçit töreni yapıldı. Cumhuriyet 100 tekne ile selamlandı.

Kocaeli'de dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Çok sayıda tekne, kıyıda da

Doğu'dan Batı'ya yurdun her köşesinde aynı görüntüler vardı. Bayrağını alan Cumhuriyet kutlamalarına koştu. Yüreklerde Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi vardı.



