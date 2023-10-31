Yusufeli Barajı'nda Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda geri sayım başladı. Test çalışmaları başarıyla sonuçlanırken, yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor.

Yusufeli Barajı'nda Geri Sayım Başladı
Yusufeli Barajı'nda Geri Sayım Başladı
Son Güncelleme:

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda geri sayım başladı. HES’te su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yusufeli Barajı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte merak edilen ayrıntılar...

Yusufeli Barajı'nda Geri Sayım Başladı

Yusufeli Barajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile geçen sene 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine başlamasıyla birlikte baraj gölünde depolanan su miktarı yükselmeye devam ederken, yıl sonu öncesi elektrik üretmesi planlanan barajda, test çalışmalarında sona gelindi, Yusufeli Barajı'nda geri sayım başladı.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

Elektrik üretimi için geri sayım başladı! Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 193 metreye ulaştıElektrik üretimi için geri sayım başladı! Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 193 metreye ulaştıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Artvin # Yusufeli Barajı # artvin
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
O Ülke İsrail’e Savaş Açtığını İlan Etti
O Ülke İsrail’e Savaş Açtığını İlan Etti
Öne Çıkanlar Erdoğan Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklamalarda Bulundu! | Ulusal Haber Erdoğan Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklamalarda Bulundu! | Ulusal Haber Plastik Tarak Kullanmaya Son! Plastik Tarak Kullanmaya Son!