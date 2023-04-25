“Yüzyılın Dönüşümü” başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarını duyurdu. Projeyle İstanbul’da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul’da tespit edilen 220 bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 500’er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümünün sağlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak. Dönüşüm sürecine dâhil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde inşaatı tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltilecek.

İSTANBUL'DA 5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA KALMAYACAK

İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan durumu acil olan 300 bininin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Böylece İstanbul’da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor. Kampanya kapsamında boş ve herhangi bir yapılaşmanın olmadığı alanlarda iki yeni uydu kent kurulacak. Yeşil alanı ve sosyal donatılarıyla yeni uydu kentlerin inşasını belli lokasyonlarda gerçekleştirilecek. 1,5 milyon konutun 1 milyonu rezerv alanlarda yapılacak. Dönüşüme giren konutlar en geç 2 yılda teslim edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" dönüşümü kapsamında evlerini kentsel dönüşüme dâhil etmek isteyen mülk sahibi vatandaşlar ilk olarak 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Ardından Bakanlığımız uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşmaya varılan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma sürecinin ardından binanın boşaltılması sağlanacak. TOKİ tarafından inşa süresi başlatılacak. Bu süreçte vatandaşımıza 10 bin 500 lira taşınma yardımı sağlanacak. Proje kapsamında, İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı ise 5 bin 250 liraya yükseltildi.

MALİYETİN YARISINI DA DEVLET ÖDEYECEK

Evlerini kentsel dönüşüme dâhil etmek isteyen vatandaşlar için oluşturulan örnek ödeme planını çerçevesinde oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlar ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devletimiz karşılayacak. 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktıysa bunun 750 bin lirasını devletimiz hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Kalan tutarı ise yüzde 10 peşinat ile 5 bin 625 liradan başlayan taksitle 10 yıl vadeli şekilde ödeyebilecek. 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımız kalan tutarı ise yüzde 10 peşinat ile 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vadeli şekilde ödeyecek.

20 SORUDA YARISI BİZDEN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan soruların yanıtlarını paylaştı.

İşte projeyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular ve yanıtları:

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.



2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.



3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.



4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.



5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.



6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.



7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.



8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.



9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.



10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.



11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Kampanya dâhilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.



12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?

Yapılacaktır.



13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?

Olmayacak.

14.BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DÂHİL MİDİR?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20. SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM 39 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

Bir yandan “Yarısı Bizden” projesi hayata geçirilirken diğer yandan mevcut kentsel dönüşüm projeleri de devam ediyor. Türkiye’nin 81 ilinde sahada 250 bin konutun yapımı sürerken, İstanbul’da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hamlesiyle, 10 yıllık süreçte İstanbul’un 39 ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm sürecini tamamladı. Hâlihazırda 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci sürüyor.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA YAŞAM BAŞLADI”

FİKİRTEPE: Fikirtepe’de kördüğüm olan kentsel dönüşüm sorunu devlet ve millet iradesiyle çözüldü. Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul’un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplamda 12 bin 418 konut inşa edilecek. Yeni Fikirtepe Konutları-1’de 1.648 konut teslim edildi. 10 bin 770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Fikirtepe’de 2024 Temmuz tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.

TOZKOPARAN: Tozkoparan’da depreme dayanıksız riskli yapılar yerinde dönüşüme girdi. Semt kültürünün yaşatıldığı, yatay mimari anlayışıyla hazırlanan dönüşüm projesiyle beklenen yerinde ve yeşil dönüşüm hayalinin ilk adımı atıldı. Tozkoparan’da deprem riskinden arınmış, kaliteli yaşam alanlarına sahip, sosyal donatıları ile huzurlu ve yaşanılabilir, Yeni Tozkoparan inşa ediliyor. Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Genç Osman (Şişecam) mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1.387 bağımsız birim bulunuyor. 239 bağımsız birimin (Tozkoparan 4. Etap) inşaatına başlanacak. Tozkoparan 1.Etapdaki 144 bağımsız birimin teslimi yapılmıştır. Tozkoparan ve Şişecam’da toplam 588 bağımsız birim için kura çekilişleri tamamlandı.

ZEYTİNBURNU: Zeytinburnu ilçesinde, Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerinde toplam 587 bağımsız birimin yapı ve Merkezefendi Mahallesi (Arnavut) 526 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Beştelsiz Rezerv Yapı Alanında ise 260 bağımsız birimin yapımı tamamlanmış olup, teslimlerine başlandı.



BAĞCILAR: Kentsel dönüşümle Bağcılar’ın siluetine yakışacak şekilde konutlar yapıldı. Semtin yoğunluğu azaltılarak sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalar vatandaşlara teslim edildi. Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesinde 847 bağımsız birimin teslimleri devam ediyor. Asburçaklar Sitesi’nde üretilecek 369 bağımsız birim için uzlaşma görüşmelerine başlandı. Yenimahalle Ece Sitesinde 380 bağımsız birimin ve Fatih Mahallesi Demircan sitesinde ise 672 bağımsız birimin proje ihale süreci devam ediyor.



ESENLER: Olası bir depremde riskli bölgeler arasında olan Esenler ilçesinde önlemler alındı, dev bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki konutlar için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 1. Etaptaki 2.030 bağımsız birimin teslimi yapıldı. 2. Etaptaki 1.461 bağımsız birimin inşa çalışmaları ve kura işlemleri tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim süreci başladı.



ÜSKÜDAR: Üsküdar’da afete karşı dirençsiz, şehrin siluetine uymayan gecekondu ve binalar yıkıldı. Yerine zemin artı 3-4 katı geçmeyen, depreme dayanıklı, modern binalar tasarlandı. Üsküdar’da kentsel dönüşümün tamamlandığı noktalarda hayat yeniden başladı. Çamlıca Camii ve çevresinde; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 551 bağımsız bölüm tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanarak yapım süreci devam ediyor.3 bin 913 bağımsız birimin uzlaşma ve projelendirme süreci devam ediyor. Bununla birlikte Üsküdar’ın çeşitli mahallelerinde 750 bağımsız birimin ihalesi tamamlanarak yapım süreçlerine başlandı.



KÂĞITHANE: 2019 yılında Yahya Kemal Mahallesindeki 2 binanın istinat duvarının çökmesinin ardından bölge riskli alan ilan edildi. Yahya Kemal Mahallesinde riskli olarak tespit edilen binalar yıkılarak, yerine 745 bağımsız birim inşa edildi. Kura işlemleri tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimleri devam ediyor. Osmanpaşa Mahallesi Hizmet Sitesinde ise 300 bağımsız birimin yapımına başlandı.



BEYOĞLU: Beyoğlu ilçesi Sütlüce ve Örnektepe Mahallesinde 398 konutun kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.



OKMEYDANI: Beyoğlu ilçesi Okmeydanı’nda 778 konut,159dükkânın yapımına başlandı.



BEYKOZ: Tokatköy Mahallesinde 8.28 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 823 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.



GAZİOSMANPAŞA: Yıldıztabya Mahallesinde 278, Bağlarbaşı Mahallesinde 844, Sarıgöl Mahallesinde 809 olmak üzere 1931 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesinde 927 bağımsız birimin yapımı devam etmekte olup, Yenimahalle ve Sarıgöl Mahallelerinde 1347 bağımsız birimin İhale süreci tamamlandı. Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahallelerinin diğer etaplarında ise 1440 bağımsız birimin projelendirme süreci devam ediyor.



KARTAL: Orhantepe Mahallesinde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1.074 bağımsız birimden 203 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi, 871 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Bunun dışında parsel bazlı uygulama yürütülen alanlarda 338 bağımsız birimin projelendirme çalışmaları devam ediyor.



MALTEPE: Atışokulu Mahallesinde 253 bağımsız birimin tahliyesi ve yıkımı tamamlandı. Proje ve planlama çalışmaları tamamlanmak üzere yakın zamanda 446 bağımsız birimin inşaatına başlanacak.



TUZLA: Cami Mahallesindeki 1.20 hektarlık uygulama alanında yıkım süreci tamamlandı. 263 bağımsız birim üretilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları yürütülüyor.



PENDİK: Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında142 bin metrekare alanda toplam 1.747 konut, 281 dükkanın yapımına başlanıyor. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin 2.Etabının da çalışmalarına başlandı. 900 bin metrekare alanda yer alan 3.200 riskli yapıyı bakanlık kira yardımı ve destekleriyle dönüştürecek. Pendik Merkez Çarşı Bölgesinde bulunan riskli binalar da yenileniyor.



ATAŞEHİR: Yukarı Dudullu Mahallesinde 27.49 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 1.563 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.



KÜÇÜKÇEKMECE: Halkalı Mahallesinde 139 adet bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipliği çalışmaları tamamlandı, projelendirme çalışmalarına başlandı.



EYÜPSULTAN: İslambey Mahallesinde 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanıyor.



BAYRAMPAŞA: Sağmalcılar Mahallesinde 333 adet bağımsız birimin yer aldığı alanda hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlandı, projelendirme çalışmaları devam ediyor.