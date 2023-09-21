Zafer direnen emekçinin oldu! İşçiler haklarını 4 ay sonra aldı

Israr ettiler ve sonucu aldılar. İzmir’de Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri peş peşe iş bırakma eylemlerinin ardından geriye dönük alacaklarını elde etti.

Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’na üye işçilerin dirayetli eylemleri zafer getirdi. Emekçilerin 8 gün süren iş bırakma eylemi sonucunda 50’şer bin liralık alacakları hesaplarına geçti.

Türkiye’deki bütün kamu hastanelerinin işçileri geriye dönük alacaklarını alırken Ege Üniversitesi Hastanesi mali krizi nedeniyle emekçilerinin haklarını vermiyordu. Bin 860 işçinin toplam 120 milyon lira alacağı vardı. Enflasyon karşısında eriyen ücretlere daha fazla sabır gösteremeyen emekçiler üretimden gelen gücünü kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı işçilere verilmek üzere Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ödenek çıkardı. Ve 21 Eylül itibarıyla bin 860 işçinin hesabına 4 ay gecikmeli de olsa alacakları yatırıldı. Böylece iş bırakma eylemi sona erdi.

Hastane yönetimi Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’na eyleme katılan işçiler için keyfi sürgün, mobing, tutanak ve baskı yapmayacağı konusunda da söz verdi.