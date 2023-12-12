Zeytinburnu'nda Otomobil Tramvay Yoluna Girdi

Zeytinburnu'nda bir otomobil tramvay yoluna girdi. Tramvay yoluna giren araç seferlerin aksamasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Aracın kaldırılmasından sonra tramvay seferleri yeniden normale girdi.

Lütfi T'nin kullandığı 34 PHG 93 plakalı otomobil, Topkapı tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil raylı sistem hattına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Lütfi T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolundan yürüyerek sonraki durağa ulaştı. Aksayan seferler, aracın kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.