Zeytinde rekolte iyi ama fiyatlar düşük! Zeytinyağı fiyatları neden geriledi?

Hatay'da zeytin rekoltesi ve kalitesi çiftçiyi sevindirse de gerileyen yağ fiyatları üzmeye başladı. Geçen yıl 250-300 lira arasında olan zeytinyağı bu sene 170-200 lira bandına kadar düştü. Peki bunun nedenleri nedir?

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma:

Buğday, pamuk, mısır derken çiftçinin zeytinde de yüzü gülmedi. Ürünün değerinde satılmaması ve artan maliyetler çiftinin en büyük 2 sorununu oluşturuyor.

15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Hatay'da hasat sürüyor. Rekolte yüz güldürdü ancak yağ fiyatı çiftçiyi üzdü.

Geçen yıl 250-300 lira arasında satılan zeytinyağı bu sene 170-200 lira bandına düştü.

Peki zeytinyağı fiyatları neden geriledi? Bu yıl rekoltenin yüksek olması, ihracat kısıtlamasından dolayı geçen yıldan depoda kalan yağların birikmesi ve Suriye'den daha ucuza yağ gelmesi fiyatları aşağı çekti.

Hataylı üretici iyi bir fiyat bekliyor, aksi halde borçlar ödenemeyecek.

Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle zeytin bahçelerine de tam anlamıyla bakım yapılamadı.

Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildiSosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildiSağlık
Zeytin zeytinyağı hatay
Günün Manşetleri
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
"Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır"
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
4 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza
İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı
Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı
Çok Okunanlar
Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu
Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Yaban domuzları şehir merkezine indi Yaban domuzları şehir merkezine indi
Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor... Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor...