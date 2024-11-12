Zeytinde rekolte iyi ama fiyatlar düşük! Zeytinyağı fiyatları neden geriledi?

Buğday, pamuk, mısır derken çiftçinin zeytinde de yüzü gülmedi. Ürünün değerinde satılmaması ve artan maliyetler çiftinin en büyük 2 sorununu oluşturuyor.

15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Hatay'da hasat sürüyor. Rekolte yüz güldürdü ancak yağ fiyatı çiftçiyi üzdü.

Geçen yıl 250-300 lira arasında satılan zeytinyağı bu sene 170-200 lira bandına düştü.

Peki zeytinyağı fiyatları neden geriledi? Bu yıl rekoltenin yüksek olması, ihracat kısıtlamasından dolayı geçen yıldan depoda kalan yağların birikmesi ve Suriye'den daha ucuza yağ gelmesi fiyatları aşağı çekti.

Hataylı üretici iyi bir fiyat bekliyor, aksi halde borçlar ödenemeyecek.

Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle zeytin bahçelerine de tam anlamıyla bakım yapılamadı.