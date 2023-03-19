Ergin Ataman kimdir?

A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Peki, Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli?

Ergin Ataman kimdir?
Ergin Ataman
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Ergin Ataman,7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İtalyan Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başlayan Ataman, buranın İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Eczacıbaşı'nda basketbol oynayarak spor hayatına başladı. Bir süre sonra da Yeşilyurt'a geçti. Basketbolculuk kariyeri oldukça kısa süren Ataman, eskiden forma giydiği Eczacıbaşı'nda yardımcı antrenör olarak teknik antrenörlük kariyerine başladı. 

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR:

• 1996-1998: Türk Telekom Pınar Karşıyaka

• 1999-2001: Efes Pilsen

• 2001-2003: Montepaschi Siena

• 2003-2006: Ülkerspor

• 2006-2007: Climamio Bologna

• 2007-2008: Beşiktaş

• 2008-2010: Efes Pilsen

• 2011-2012: Beşiktaş

• 2012-2017: Galatasaray

• 2014-2016: Türkiye milli basketbol takımı

KAZANDIRDIĞI KUPALAR:

• Türk Telekom (1 kupa)
• Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası (1): 1997

• Efes Pilsen (4 kupa)
• Türkiye Basketbol Ligi (1): 2009
• Türkiye Kupası (1): 2009
• Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası (2): 2000, 2009

• Montepaschi Siena (1 kupa)
• FIBA Saporta Kupası (1): 2002

• Ülkerspor (4 kupa)
• Türkiye Kupası (2): 2004, 2005
• Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası (2): 2004, 2005

• Beşiktaş (3 kupa)
• FIBA EuroChallenge (1): 2012
• Türkiye Basketbol Ligi (1): 2012
• Türkiye Kupası (1): 2012

• Galatasaray (2 kupa)
• ULEB Eurocup (1): 2016
• Türkiye Basketbol Ligi (1): 2013

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