Fenerbahçe nasıl tur atlayabilir?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı.

Mert Sagit Mert Sagit
Fenerbahçe nasıl tur atlayabilir?
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 UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde golle buluşamadı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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