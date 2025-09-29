Fenomen trafik polisi görevinden uzaklaştırıldı!

Sosyal medyada çektiği trafik kurallarına ilişkin videolarla ünlenen trafik polisi Serkan Durmuş hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Durmuş’a maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fenomen trafik polisi görevinden uzaklaştırıldı!
Yayınlanma:

Kendi üslubuyla trafik kurallarını anlatan videolarıyla dikkat çeken Durmuş’un, vatandaşların şikâyeti üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

“Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi ve kısa süreli görevden

“Görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden ise uyarı cezası
Durmuş’a verilen cezaların, resmi kurum içi disiplin yönetmeliği kapsamında uygulandığı bildirildi.

fenomen polis
