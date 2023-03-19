2023 Nevruz Bayramı ne zaman?

Baharın habercisi olarak gösterilen nevruz bayramı her yıl mart ayında kutlanıyor. Miladi takvime göre 2023 nevruz bayramının tarihi ise belli oldu. Peki, 2023 nevruz ne zaman kutlanacak?

2023 Nevruz Bayramı ne zaman?
Nevruz Bayramı kutlaması / AA
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Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen Nevruz Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı Miladi takvime göre belli oldu. Buna göre; 2023 Nevruz Bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR? NEVRUZ'UN ANLAMI NEDİR?

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür. 

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve yenigün anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/Yenigün bayramı adıyla kutlanır.

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