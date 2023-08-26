26 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti? Altında kura göre yaşanan değişimler neler? tam ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın güvenli bir yatırım aracı olması nedeniyle sık tercih edilen bir ürün. Değişken fiyatları ise her gün merak konusu oluyor.

"26 Ağustos günü altın kaç TL olacak?" ya da "26.08.2023 günü altın fiyatları düştü mü?" sorusu en çok cevabı aranan sorulardan. 26 Ağustos Cumartesi günü itibariyle serbest piyasalarda yarım altının alış fiyatı 5.292,3002 TL ve satış fiyatı ise 5.384,3507'den açıldı. Tam altının alış fiyatı ise 10.551,9318 TL ve satış fiyatı ise 10.719,6785 TL'den açıldı.

Peki altın kaç TL oldu? Altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram Altın

Alış: 1.633,49

Satış: 1.633,82

Çeyrek Altın

Alış: 2.646,15

Satış: 2.688,09

Yarım Altın

Alış: 5.292,30

Satış: 5.384,35

Tam Altın

Alış: 10.551,93

Satış: 10.719,67

Cumhuriyet Altını

Alış: 10.796,94

Satış: 10.981,13

Ata Altın

Alış: 10.796,94

Satış: 10.981,13

Gremse Altın