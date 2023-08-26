26 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti? Altında kura göre yaşanan değişimler neler? tam ve yarım altın kaç TL oldu?

Her gün değişen fiyatları nedeniyle sıklıkla internette "altın ne kadar oldu" sorusunun cevabı aranıyor. 26 Ağustos günü tam ve yarım altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte hepsinin cevabı...

26 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti? Altında kura göre yaşanan değişimler neler? tam ve yarım altın kaç TL oldu?
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Altın güvenli bir yatırım aracı olması nedeniyle sık tercih edilen bir ürün. Değişken fiyatları ise her gün merak konusu oluyor. 

"26 Ağustos günü altın kaç TL olacak?" ya da "26.08.2023 günü altın fiyatları düştü mü?" sorusu en çok cevabı aranan sorulardan. 26 Ağustos Cumartesi günü itibariyle serbest piyasalarda yarım altının alış fiyatı 5.292,3002 TL ve satış fiyatı ise 5.384,3507'den açıldı. Tam altının alış fiyatı ise 10.551,9318 TL ve satış fiyatı ise 10.719,6785 TL'den açıldı.

26 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti? Altında kura göre yaşanan değişimler neler? tam ve yarım altın kaç TL oldu? - Resim : 1

Peki altın kaç TL oldu? Altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? 

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram Altın

  • Alış: 1.633,49
  • Satış: 1.633,82

Çeyrek Altın

  • Alış: 2.646,15
  • Satış: 2.688,09

Yarım Altın

  • Alış: 5.292,30
  • Satış: 5.384,35

Tam Altın

  • Alış: 10.551,93
  • Satış: 10.719,67

Cumhuriyet Altını 

  • Alış: 10.796,94
  • Satış: 10.981,13

Ata Altın

  • Alış: 10.796,94
  • Satış: 10.981,13

Gremse Altın

  • Alış: 26.216,48
  • Satış: 26.717,49
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