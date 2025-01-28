28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir?

Altın yatırımcılarının gözü, yarın açıklanacak Fed’in faiz kararına çevrildi. Fed’in faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "Faizler indirilmeli" açıklamasına nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

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