28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir?

Dün Çin'de geliştirilen yapay zeka ürünü DeepSeek'in piyasalarda yarattığı sarsıntının etkisiyle altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşamıştı. Ancak yeni güne altın piyasası daha sakin bir başlangıç yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir?
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Altın yatırımcılarının gözü, yarın açıklanacak Fed’in faiz kararına çevrildi. Fed’in faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "Faizler indirilmeli" açıklamasına nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

Güncel Altın Fiyatları

28 Ocak altın fiyatları: Piyasada son durum nedir? - Resim : 1
Gram Altın: 3.150 TL
Çeyrek Altın: 5.134 TL
Yarım Altın: 10.267 TL
Cumhuriyet Altını: 21.012 TL
Ons Altın: 2.742 Dolar

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