28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Geçtiğimiz hafta sonu benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmişti. Ancak 28 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.
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Son olarak, 16 Ocak'ta motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılmış, ardından 18 Ocak Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam uygulanmıştı. İşte 28 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 47.28 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 47.17 TL
LPG: 25.89 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.95 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 48.32 TL
LPG: 26.24 TL