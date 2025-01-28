28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta sonu benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmişti. Ancak 28 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
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Son olarak, 16 Ocak'ta motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılmış, ardından 18 Ocak Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam uygulanmıştı. İşte 28 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu? - Resim : 1

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 47.28 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 47.17 TL
LPG: 25.89 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.95 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 48.32 TL
LPG: 26.24 TL

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