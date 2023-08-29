29 Ağustos'ta altın fiyatların güncel durum... Tam ve yarım altı kaç TL oldu?

Altın fiyatları her güm ham piyasadaki değerlerine göre değişiyor. En fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın her gün internette en çok aranan şeylerden biri. 29 Ağustos günü altın fiyatlarında hangi değişimler yaşandı.

Piyasaya göre tam altının alış fiyatı 10631.51 TL ile başlarken satış fiyatı ise 10801.37 oldu. Aynı zamanda gram altının satış fiyatı 1.646,62 TL iken alış fiyatı ise 1645.87 TL oldu. Peki diğer altın türlerinde 29 Ağustos itibariyle fiyatlar nedir?

Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu. Yatırım için altın alanlar her gün internette "Altın fiyatları düşecek mi" sorusunu arıyor. Altındaki değişimlerin anlık yaşandığını akılda tutmak gerekiyor. Ancak küresel piyasaların seyri uzun vadede bir etki yaratıyor. Küresel piyasaların takibi de altın alım satımı için ve yatırım için oldukça büyük önem arz ediyor.

PEKİ 29 AĞUSTOS'TA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

29.08.2023 yılında piyasada altın hangi değerleri aldı? İşte tüm tercih edilen altınların güncel alış ve satış fiyatları...

Gram Altın

Alış: 1646.93

Satış: 1647.29



Çeyrek Altın

Alış: 2667.76

Satış: 2710.49

Yarım Altın

Alış: 5334.17

Satış: 5430.23



Tam Altın

Alış: 10629.71

Satış: 10806.92

Cumhuriyet Altını



Alış: 10885.94

Satış: 11072.86



Ata Altın

Alış: 10886.46

Satış: 11072.59



Gremse Altın

Alış: 26434.16

Satış: 26938.22