Altın Bugün Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Bozdurulur mu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın en çok merak edilen yatırım araçlarından biridir. Her yaştan insan altın alıp satarak yatırımlarını değerlendirebilir. Altın fiyatları sürekli değişkenliğe uğrarken güncel fiyatları büyük merakla izlenmektedir. Peki güncel altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 6 Aralık altın fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1884.15 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1884.41 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12169.47 TL, satış fiyatı da 12361.94 TL’dir.



6 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1884.15

Satış Fiyatı: 1884.41

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3051.91

Satış Fiyatı: 3099.84

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6103.88

Satış Fiyatı: 6209.45

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12169.47

Satış Fiyatı:12361.94

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12453.38

Satış Fiyatı: 12665.17

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12451.83

Satış Fiyatı: 12663.37

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30232.56

Satış Fiyatı: 30807.90