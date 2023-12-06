Altın Bugün Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Bozdurulur mu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın hem bir süs eşyası hem de yatırım aracı olarak sürekli takip edilmektedir. Bu şekilde takip edilen altın her zaman merakla izlenir. İşte 6 Aralık'ta altının güncel fiyatları...
Altın en çok merak edilen yatırım araçlarından biridir. Her yaştan insan altın alıp satarak yatırımlarını değerlendirebilir. Altın fiyatları sürekli değişkenliğe uğrarken güncel fiyatları büyük merakla izlenmektedir. Peki güncel altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 6 Aralık altın fiyatları...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1884.15 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1884.41 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12169.47 TL, satış fiyatı da 12361.94 TL’dir.
6 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1884.15
Satış Fiyatı: 1884.41
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3051.91
Satış Fiyatı: 3099.84
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6103.88
Satış Fiyatı: 6209.45
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12169.47
Satış Fiyatı:12361.94
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12453.38
Satış Fiyatı: 12665.17
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12451.83
Satış Fiyatı: 12663.37
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30232.56
Satış Fiyatı: 30807.90