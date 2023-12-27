Altın Bugüne Nasıl Başladı? 27 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altının güncel fiyatları sürekli olarak merak edilmektedir. Fiyatlar sürekli değişmeye devam ederken güncel fiyatları merak edenler internetten bu sorunun cevabını aramaktadırlar. 27 Aralık 2023 Çarşamba günü altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 27 Aralık günü alış fiyatını 1953.69
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1953.65 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12619.39 TL, satış fiyatı da 12821.93 TL’dir.
27 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1953.69
Satış Fiyatı: 1953.65
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3164.12
Satış Fiyatı: 3214.44
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6329.05
Satış Fiyatı: 6439.79
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12619.39
Satış Fiyatı: 12821.93
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12914.48
Satış Fiyatı: 13131.72
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12913.21
Satış Fiyatı: 13131.85
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31351.38
Satış Fiyatı: 31948.86