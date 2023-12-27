Altın Bugüne Nasıl Başladı? 27 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 27 Aralık günü alış fiyatını 1953.69

TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1953.65 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12619.39 TL, satış fiyatı da 12821.93 TL’dir.

27 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1953.69

Satış Fiyatı: 1953.65

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3164.12

Satış Fiyatı: 3214.44

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6329.05

Satış Fiyatı: 6439.79

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12619.39

Satış Fiyatı: 12821.93

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12914.48

Satış Fiyatı: 13131.72

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12913.21

Satış Fiyatı: 13131.85

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31351.38

Satış Fiyatı: 31948.86