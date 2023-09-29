Altın fiyatları düştü mü? 29 Eylül'de altının güncel alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatları gün içerisinde sıklıkla değişir. Bu nedenle insanların en fazla merak ettiği sorulardan biridir. Altın fiyatları her zaman takip edilmesi gereken bir konudur. 29 Eylül 2023 günü için altın kaç TL'den değer buldu? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları düştü mü? 29 Eylül'de altının güncel alış ve satış fiyatları...
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Altın güvenilir bir yatırım aracı olarak sıklıkla çok geniş çevreler tarafından takip edilmektedir. Bu nedenle internette her zaman en çok aratılan sorulardan biri altının güncel fiyatları merak edilmektedir. Yatırım yapmak isteyenler ve hediye olarak altın düşünen insanla altının 29 Eylül'deki güncel fiyatlarını merak etmektedir.

Altın fiyatları sıklıkla değişmektedir. Gün içerisinde de piyasadaki dalgalanmalara göre artık azalan altın fiyatları sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 29 Eylül günü için gram altın satış fiyatı 1649.82 TL ve alış fiyatı 1649.40 TL, tam altın alış fiyatı 10655.14 TL ve satış fiyatı ise 10824.47 TL'den değer bulmuştur. 

Altın fiyatları düştü mü? 29 Eylül'de altının güncel alış ve satış fiyatları... - Resim : 1

29 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1649.40
Satış Fiyatı: 1649.82

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2672.21
Satış Fiyatı: 2714.23

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5343.94
Satış Fiyatı: 5436.75

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10655.14
Satış Fiyatı: 10824.47

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10903.08
Satış Fiyatı: 11088.48

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10902.68
Satış Fiyatı: 11088.28

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 11088.28
Satış Fiyatı: 26978.63

Dolar, Euro ve Sterlinde son durum... Döviz piyasası hızlı başladı! 29 Eylül güncel döviz alış satış fiyatları...Dolar, Euro ve Sterlinde son durum... Döviz piyasası hızlı başladı! 29 Eylül güncel döviz alış satış fiyatları...Borsa
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